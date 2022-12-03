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الخزانة الأميركية: تحديد سقف سعر النفط الروسي سيضمن تدفق الوقود الرخيص

3
DECEMBER
2022
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيضمن تدفق وقود رخيص من روسيا إلى الأسواق العالمية ويمنع اضطرابات الإمدادات.

وأضافت: "سقف السعر سيشجع تدفق النفط الروسي الرخيص إلى الأسواق العالمية وهو مصمم للمساعدة في حماية المستهلكين والشركات من اضطرابات الإمدادات العالمية"، وزعمت أن سقف السعر مفيد بشكل خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ولفتت إلى أن السعر الجديد للنفط الروسي تم تحديده عند مستوى "وافقت عليه روسيا سابقا"، وهو مماثل لسعر مبيعات النفط الروسي قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق اعترفت كبيرة الاقتصاديين بوزارة الخارجية الأميركية إميلي بلانشارد بإمكانية تعديل السقف المحدد لسعر النفط الروسي إذا لم تتحقق الأهداف المحددة.

ويأتي ذلك على خلفية اتفاق دول مجموعة السبع الكبار وأستراليا على تحديد سقف السعر للنفط الروسي عند مستوى الـ 60 دولارا مقابل البرميل.

واتفق الاتحاد الأوروبي أيضا على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي عند المستوى ذاته.

يذكر أن الكرملين أكد مرارا وتكرارا أن روسيا لن تبيع نفطها وغازها للدول التي ستضع سقفا للأسعار.

روسيا اليوم
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