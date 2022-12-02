البيت الأبيض: زيلينسكي يؤمن بالحل الدبلوماسي ولكنه “غير مستعد”

وقال كيربي في إفادة صحفية: “الرئيس زيلينسكي قال أيضا إنه يؤمن بالحل الدبلوماسي، لكنه أيضا غير مستعد”.

وأوضح كيربي أن “تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إمكانية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعني أنه يعتزم بدء حوار الآن”.

وختم كيربي: “الرئيس لم يعبر على الإطلاق عن أن الوقت قد حان الآن للمفاوضات، وقال باستمرار إن الرئيس زيلينسكي هو الوحيد الذي يمكنه تحديد ما إذا كان يمكن مناقشة التسوية ومتى يتم ذلك وما هي الشروط التي يجب أن تهيأ لذلك”.