بوتين يشيد ببطولات العسكريين الروس في دونباس

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أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بمقاتلي الجيش الروسي الأبطال، الذين خاطروا بأرواحهم من أجل روسيا في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، قبل تحريره وعودته إلى روسيا.

وخاطب بوتين في اجتماع عقده مع مصابي الحرب، مقاتلا أصيب بلغم في جمهورية دونيتسك الشعبية عام 2015، قائلا: "أود أن أعبر عن شكري وإعجابي بأمثالكم الأشداء الذين لم يخشوا القتال من أجل أنفسهم والآخرين وخاطروا بأرواحهم وأجسادهم".

وجدد الرئيس بوتين التزام الدولة والمجتمع بتقديم كافة المساعدات العينية والطبية لمصابي الحرب في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعرب عن تأييده للمبادرات التي طرحها مصابو الحرب، واستمع لكافة مطالبهم ووجه الحكومة ووزارة المالية بتنفيذها على أكمل وجه.