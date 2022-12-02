بوتين يشيد بدور "روسآتوم" في تعزيز "الثالوث النووي" الروسي

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أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإسهام مؤسسة "روسآتوم" الروسية للطاقة الذرية في امتلاك روسيا أسلحة متطورة لا مثيل لها في العالم، وتعزيز قدرات البلاد النووية جوّا وبرّا وبحرا.

وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس "روسآتوم" وتكليفها بإدارة البحوث والصناعات النووية الروسية: "تقدم "روسآتوم" مساهمة كبيرة في تعزيز إمكانات الردع، وتعزيز قوة "ثالوثنا النووي" وتطوير الأسلحة التي لا مثيل لمعظمها في العالم".

وتتمثل المهمة الرئيسية للصناعة النووية الروسية في ضمان القدرة الدفاعية للبلاد، حيث تواصل روسيا نشاطها النووي الدفاعي والعلمي منذ 75 عاما.