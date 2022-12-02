بيسكوف: محاولات التفاوض مع "الناتو" باءت بالفشل

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أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الى أن "محاولات التفاوض مع حلف "الناتو" ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية باءت بالفشل"، موضحا أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من بدأ الحوار، حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، أو بالأحرى، حاول الشروع في مفاوضات على أساس مسودات النصوص التي أعددناها مع الولايات المتحدة الأميركية وحلف "الناتو" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، معتبرا أن "هذه المبادرة كما تعلمون لم تلق المعاملة بالمثل".



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت، في 17 شباط، من أن "غياب استعداد الولايات المتحدة الأميركية للتفاوض الأمني، سيضطر روسيا للرد، بما في ذلك من خلال التدابير العسكرية الفنية".