الذهب يقفز 2% مع هبوط الدولار

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قفزت أسعار الذهب بنسبة اثنين بالمئة اليوم الخميس 1/12/2022 متجاوزة مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مع تراجع الدولار بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي قد يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في كانون الأول، ووسط مؤشرات على توقف صعود التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 1800.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 1655 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.1 بالمئة عند التسوية إلى 1815.2 دولار للأوقية.

وقال باول أمس الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض الدولار أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، لأدنى مستوى في نحو أربعة أشهر مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على المشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع أن تصدرها وزارة العمل غدا الجمعة والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

وحصلت الرهانات على إبطاء رفع أسعار الفائدة على مزيد من الدعم من بيانات أظهرت اعتدالا في اتجاه التضخم الشهر الماضي، مما عزز الاهتمام بالذهب، وفق ما ذكره محللون.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 22.70 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1038.24 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1941.65 دولار للأوقية.