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رسائل "مفخخة" في عدّة مواقع بإسبانيا إحداها لرئيس الوزراء!

1
DECEMBER
2022
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أكدت وزارة الداخلية الإسبانية تسلم مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث يوم 24 تشرين الثاني رسالة تحتوي على عبوة متفجرة "مشابهة" للرسائل التي وصلت للسفارة الأوكرانية ولشركة تصنيع أسلحة إسبانية أمس الأربعاء ولقاعدة جوية اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الرسائل الملغومة.

وتحقق الشرطة الإسبانية في رسالة مفخخة مشبوهة أُرسلت إلى قاعدة جوية خارج مدريد في ساعة مبكرة من الخميس، بعد يوم من انفجار رسالة مفخخة في السفارة الأوكرانية ما أدى إلى إصابة موظف، حسبما أفادت وزارتا الداخلية والدفاع.

وقال مسؤولون حكوميون إن طردا مفخخا آخر رُصد مساء الأربعاء في مصنع للأسلحة، يصنع قاذفات القنابل التي أرسلتها إسبانيا إلى أوكرانيا، في مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا، وقد فجرته الشرطة بطريقة محكمة.

قالت وزارة الدفاع الإسبانية إنه تم نشر قوات أمنية إضافية في قاعدة توريخون دي أردوز، شرق مدريد.

ووقع انفجار السفارة يوم الأربعاء عندما فتح موظف رسالة موجهة للسفير.

من جهته، أمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بسرعة بتعزيز أمن جميع السفارات الأوكرانية. كما طلب من نظيره الإسباني اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الهجوم.

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