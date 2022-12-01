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الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتذار لكييف عن التصريح بـ"مقتل 100 ألف جندي"

1
DECEMBER
2022
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أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت أن المفوضية لا تنوي الاعتذار لكييف بعد نشر معلومات عن مقتل 100 ألف جندي أوكراني خلال النزاع الأخير.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بروكسل: "لم تكن هناك حاجة للاعتذار، لقد أوضحنا السياق والأسباب (للتصريح) عبر منصات التواصل الاجتماعي. نعمل مع أوكرانيا على تحقيق أهداف مشتركة، بما في ذلك التحقيق في جرائم هذا العدوان ومحاسبة (مرتكبيها)".

وأصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء بيانا حول ضرورة تحميل روسيا "المسؤولية الدولية" واستخدام الأموال الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

ودعما لما تحدثت عنه، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، على وجه الخصوص، إلى أنه "وفقا للتقديرات حتى الآن، قتل (في أوكرانيا) أكثر من 20 ألف مدني و100 ألف جندي".

في وقت لاحق، تم حذف الفقرة الخاصة بعدد القتلى من نص وتسجيل بيان فون دير لاين. وأوضح المكتب الصحفي لرئيسة المفوضية الأوروبية أن ما ورد في التصريح  "غير دقيق" وأن الرقم يتعلق بحصيلة "القتلى والجرحى".

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