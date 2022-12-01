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بعد إعلان الاتحاد الأوروبي سعيه لإقامة محكمة لملاحقة روسيا قضائيا...موسكو تعلن: لن يكون للمحاكم الخاصة بأوكرانيا أي "شرعية"

1
DECEMBER
2022
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أكد الكرملين أن أي محكمة تتأسس لملاحقة روسيا قضائيا بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ستفتقر إلى الشرعية ولن تحظى باعتراف موسكو، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يسعى لإقامة محكمة من هذا القبيل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "بالنسبة للمساعي الرامية لتأسيس نوع من المحاكم، لن يكون لها أي شرعية ولن نقبلها وسندينها".

ولفت الى أن المحققين الروس يقومون بعمل "دقيق" لتوثيق "جميع جرائم نظام كييف" في أوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر في "جرائم العدوان الروسي" في أوكرانيا، وهو ما يتطلب تحقيقه دعما دوليا واسعا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب مرارا بإنشاء محكمة مماثلة، وكذلك طالبت دول البلطيق.

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