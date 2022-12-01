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قارن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ما بين منطق قصف "الناتو" لمبنى التلفزيون في بلغراد عام 1999، وعدم منح صحفيي RT و"سبوتنيك" اعتمادا صحفيا لحضور مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي.

جاء ذلك ضمن تصريحات لافروف اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو، حيث قال لافروف إن التفسير الذي قدمه الغرب لقصف مبنى التلفزيون وبرج البث في بلغراد كان بسيطا للغاية وهو أن هذا التلفزيون "يبث الدعاية ويدعم روح الجيش اليوغسلافي"، وتابع الوزير: "المنطق نفسه يتم استخدامه الآن في فرنسا، بينما يتم رفض اعتماد RT و(سبوتنيك) بأمر من الرئيس ماكرون، لتغطية المؤتمر الصحفي في قصر الإليزيه، لأن الرئيس الفرنسي قال شخصيا: لن نسمح لهم بالدخول، فتلك ليست وسائل إعلام وإنما وسائل دعاية".

وأنهى لافروف حديثه متمنيا: "أتمنى ألا يقصفوا فرع RT و(سبوتنيك) في أوروبا كما فعلوا في يوغوسلافيا".