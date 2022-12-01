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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة، وأنهم يريدون "إبقاء الروس خارج أوروبا".

وقال لافروف: "نتذكر كيف تم إنشاء حلف الناتو، عندما توصل الأمين العام الأول للحلف، السيد (غاستينغس) إسماي، إلى صيغة "إبقاء الروس خارج أوروبا، والأمريكيين داخل أوروبا، والألمان تحت السيطرة". ما يحدث الآن يشهد تماما على أن الناتو يعود إلى الأولويات المفاهيمية التي تم تطويرها قبل 70 عاما".

جاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو اليوم الخميس حول قضايا الأمن الأوروبي، وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المقرر في 1 و2 ديسمبر في مدينة لودز البولندية والذي سبق أن رفضت السلطات البولندية السماح للوفد الروسية برئاسة لافروف بالمشاركة فيه.

وقال لافروف إن بولندا بصفتها الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانت "تحفر قبرا" للمنظمة طوال العام الماضي، مضيفا أن الأمن والتعاون في أوروبا أصبحت منظمة "هامشية"، وأن "فضاء الأمن في أوروبا يتشتت نهائيا".

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات لافروف:

لافروف: حلف الناتو يسعى لفرض هيمنته على جميع أنحاء العالم

لافروف: سياسة التوسع المتهور لحلف الناتو أفقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قيمتها

لافروف: فكرة منظمة الأمن في أوروبا كقاعدة أمنية فقدت الثقة من حيث القرارات المتخذة منذ عام 1990

لافروف: ألحق الغرب بمجلس أوروبا عاهة دون أي فرصة للتعافي وتستهدف الآن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

لافروف: ️الغرب لم يتخذ أي خطوة لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تحقيق توازن المصالح في العالم

لافروف: الغرب كان يراهن على عدم قدرة روسيا على استعادة مكانتها سواء في أوروبا أو في العالم

لافروف: أمريكا انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ومن معاهدة السماء المفتوحة ولم تعلق الدول الأوروبية على هذه الخطوات

لافروف: عدد كبير من المشاكل تراكم في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

لافروف: العلاقات مع الغرب لن تعود إلى سابق عهدها

لافروف: أوروبا انجرت وراء الولايات المتحدة في سعيها لاستخدام الوضع في أوكرانيا ضد روسيا