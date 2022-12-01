وأشارت إلى أن التحرك العسكري مستمر من أجل السيطرة على كامل المدينة، كما فعلوا في بلدة أندرييفكا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الفرقة 42 تدعم مجموعات المشاة الهجومية في اتجاه جنوب دونيتسك، التي تقتحم المناطق المحصنة في المنطقة.

وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أعلن في وقت سابق أن العسكريين الروس يتقدمون بنجاح في اتجاه مدينة أغليدار.

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "طرد" القوات الأوكرانية من عدة بلدات وقرى في دونيتسك، ومن بينها بلدة أندرييفكا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه تم "تحرير" بلدات وقرى بيلوغوروفكا وبيرشي ترافنيا في دونيتسك بالكامل، وتم تصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير 4 مدرعات قتالية.

وأضاف كوناشينكوف إن الطيران الميداني والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية تواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه في إطار هذه العمليات تم قصف 79 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 157 مقاطعة.

خسائر القوات الأوكرانية: