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زعيم كوريا الشمالية يكافئ طيارين شاركوا في تحليق احتجاجي ضد الجنوب

1
DECEMBER
2022
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كافأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون طيارين شاركوا في طلعات احتجاجية ضد كوريا الجنوبية الشهر الماضي، بترقيتهم والتقاط صور تذكارية معهم.

أعلنت عن ذلك، وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ احتفلت بعيد الطيران  يومي 28 و29 نوفمبر، وأن أمرا صدر من رئيس اللجنة المركزية العسكرية لحزب العمال بترقية الطيارين "برتبة واحدة".

وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة المركزية في كوريا الشمالية أن "الزعيم كيم دعا 705 طيارين، شاركوا في طيران قتالي كامل جرى في يوم 4 نوفمبر بنشر 500 طائرة حربية من مختلف الأنواع واستمر لمدة 3 ساعات و47 دقيقة، إلى مقر اللجنة المركزية لحزب العمال لتشجيعهم".

وكانت كوريا الشمالية قد نفذت يوم 4 نوفمبر، تحليقا احتجاجيا ضد تدريبات "فيجيلانت ستورم"، العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية أنها "حددت مسارات حوالي 180 طائرة عسكرية كورية شمالية واتخذت إجراءات مضادة".

وتحتفل كوريا الشمالية منذ عام 2012 بذكرى يوم 29 نوفمبر، وهو التاريخ الذي أسس فيه الزعيم السابق كيم إيل سونغ فيلق الطيران، باعتباره "يوم الطيران".

وأفيد بأن الاحتفالات بـ"يوم الطيران" في كوريا الشمالية، شارك فيه "كبار المسؤولين العسكريين، بما في ذلك سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال باك جونغ-تشون، ووزير الدفاع ري يونغ-كيل، ورئيس المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري جونغ كيونغ تايك، ورئيس الأركان العامة للجيش ري تيه سوب".

روسيا اليوم
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