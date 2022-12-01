ماكرون يحذّر من خطر التنافس الأميركي-الصيني على أوروبا

A + A -

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مستهلّ زيارة دولة إلى الولايات المتّحدة، من «خطر» أن تذهب أوروبا عموماً وفرنسا تحديداً ضحية للتنافس التجاري الراهن بين واشنطن وبكين، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وفي خطاب ألقاه في السفارة الفرنسية بواشنطن أمام الجالية الفرنسية، اعتبر ماكرون أنّ «الخطر يكمن في أنّ الولايات المتّحدة، في مواجهة تحدّيات العصر، تنظر أولاً إلى الولايات المتّحدة، وهذا أمر طبيعي (...) ثم تنظر إلى التنافس مع الصين، وبطريقة ما، تصبح أوروبا وفرنسا أشبه بعامل متغيّر».

ولطالما شددت فرنسا على أنها لا تعتبر نفسها حليفاً «منحازاً» في ما يتعلق بالصين، في وقت جعلت الولايات المتحدة التنافس الاستراتيجي مع بكين محورها الاستراتيجي الرئيسي.

وأكد الرئيس الفرنسي، أن التحالف مع الولايات المتحدة «أقوى من كلّ شيء».

ودعا ماكرون إلى «أن نحاول معاً أن نرتقي إلى مستوى ما نسجه التاريخ بيننا، إلى تحالف أقوى من كلّ شيء». وأضاف أن زيارته الرسمية الثانية للولايات المتحدة بعد تلك التي قام بها في 2018، «تُظهر أيضاً قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وفرنسا».