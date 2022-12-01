living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا: مسعفون ورجال أمن سيشاركون في إضرابات لزيادة الأجور

1
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صوّت المسعفون في بريطانيا بدورهم لصالح الإضراب من أجل زيادة الأجور، لكن الحكومة اعتبرت الأربعاء أن مطالبهم “لا يمكن تنفيذها”.

وذكرت نقابة “Unison” أن الآلاف من المسعفين صوتوا للإضراب على الأرجح قبل عيد الميلاد في مناطق عدة في إنكلترا بينها لندن، للمطالبة بزيادة الأجور وعدد العاملين.

وقالت الأمينة العامة للنقابة كريستينا ماكانيا في بيان إن قرار الإضراب و”خسارة أجر يوم” هو في الغالب أمر “صعب” مضيفة أن التأخير وأوقات الانتظار لن تتقلص “ما لم تتخذ الحكومة إجراءات بشأن الأجور”.

لكنها أكدت أن “المرضى سيأتون في المرتبة الأولى” وأن خدمات الطوارئ ستعمل أثناء الإضراب.

وفي بيان الأربعاء، قال وزير الصحة ستيف باركلي إنه “يأسف جداً” لقرار المسعفين “الذي لا يخدم مصلحة أحد مع اقتراب فصل الشتاء القاسي”.

وأضاف أن “الظروف الاقتصادية تجعل من غير الممكن تنفيذ مطالب النقابات”، مشيراً إلى أن كل زيادة بنسبة 1% لجميع العاملين في الخدمة الصحية – باستثناء الأطباء وأطباء الأسنان والإدارة – ستكلف 700 مليون جنيه إسترليني سنوياً (810 مليون يورو).

وفي قطاع النقل، يضرب حوالى 100 من رجال الأمن العاملين في شركة “يوروستار” المشغلة للقطارات العالية السرعة في المملكة المتحدة لمدة أربعة أيام خلال فترة عطلة عيد الميلاد المزدحمة، مطالبين بزيادة الأجور نظراً إلى ارتفاع التضخم في البلاد.

ويضرب أعضاء نقابة “RMT” العاملين في يوروستار في 16 و18 و22 و23 كانون الأول/ديسمبر وسيؤدي الاضراب إلى “إرباك شديد” في خدمة يوروستار خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد، كما أوضحت النقابة.

وأكد الأمين العام للنقابة ميك لينش أن “عناصر الأمن في يوروستار ضروريون لتشغيل هذه القطارات التي تربط لندن بباريس وبروكسل ومن المخجل ألا يحصلوا على راتب لائق”.

وسينفذ العاملون في قطاع التمريض في بريطانيا إضراباً، في 15 و20 كانون الأول/ديسمبر، بسبب “الرواتب منخفضة، والعجز  في إعطاء المرضى الرعاية التي يستحقونها”، في إضراب غير مسبوق في تاريخ النقابة التي أنشئت قبل 106 سنوات.

ويأتي التحرّك في بريطانيا الذي يقوده أعضاء نقابات السكك الحديد والملاحة والنقل واتحاد النقابات، بعد إضرابات هذا العام وسط نزاع طويل حول خفض الوظائف والمعاشات التقاعدية وظروف العمل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout