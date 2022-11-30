مدريد: إصابة موظفة بالسفارة الأوكرانية بجروح طفيفة في انفجار رسالة مفخخة

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أُصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة اليوم (الأربعاء)، ﺑ«انفجار» داخل السفارة فيما كانت «تتعامل مع رسالة»، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

وأوضح هذا المصدر في رسالة أن «الشرطة الوطنية» أبلغت قرابة الساعة 13.00 (12.00 بتوقيت غرينتش)، وأضاف أن «هذا الموظف أصيب بإصابة طفيفة وتوجه بنفسه إلى المستشفى» لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر إن الشرطة الوطنية فتحت تحقيقاً تشارك فيه الشرطة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.