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وزير الخارجية الايطالي: الممرات الإنسانية للاجئين طريقة واضحة لقول "لا" لتجار البشر

30
NOVEMBER
2022
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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، أن "الممرات الإنسانية هي طريقة واضحة لقول لا لتجار البشر، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وعقد تاجاني مؤتمرا صحافيا اليوم في الصالة رقم 5 بمطار فيوميتشينو، بمناسبة وصول 114 لاجئًا من مختلف الجنسيات، بما في ذلك سوريا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، من ليبيا، بموجب البروتوكول الموقع في أبريل 2021 بين وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي الإيطاليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وجمعية "سانت إيجيديو" واتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا وتافولا فالديزي.

وخاطب تاجاني اللاجئين، الذين وصلوا عبر الممرات الإنسانية، قائلا:"في إيطاليا ستشعر وكأنك في وطنك"، موضحا أن هذا "طريق تجريبي".

ولفت إلى أن "إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي تنظم ممرات إنسانية. طريقة واضحة لقول لا لمهربي البشر ونعم لمسار هجرة منظم وخاضع للرقابة يؤدي إلى شكل من أشكال الاندماج"، مؤكدا أن "هذه سياسة إلى جانب عمل التعاون في القارة الأفريقية والشرق الأوسط".

وتابع: "فقط أولئك الذين يريدون مغادرة أرضهم سيفعلون ذلك ليس لأنهم مجبرون ولكن باختيارهم".

وختم: "نرحب بكم ونعتني بأسركم الذين بقيوا في بلادهم".

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