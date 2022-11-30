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بيلاروسيا ترصد زيادة غير مسبوقة للقوات الأمريكية والناتو قرب حدودها

30
NOVEMBER
2022
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أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترصد زيادة غير مسبوقة في تواجد القوات الأمريكية وقوات حلف "الناتو" في منطقة أوروبا الشرقية.
وقال خرينين في مقابلة مع صحيفة "إس بي. بيلاروس اليوم": "الوضع حول بيلاروس لا يزال صعبا"، موضحا "تتواصل الزيادة غير المسبوقة في وجود التشكيلات العسكرية التابعة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منطقة أوروبا الشرقية، بما في ذلك على أراضي الدول المجاورة لنا، تحت شعار الحماية من "التهديد من الشرق".
وأضاف خرينين "نحن نعول على أنفسنا في المقام الأول، لكننا نعلم أنه إذا احتجنا لمساعدة، فإن لدينا حليفا موثوقا يتمثل في روسيا. لذلك، سنواصل اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع التهديدات العسكرية لدولة الاتحاد".

والشهر الماضي، قال وزير الدفاع البيلاروسي إن التوتر في المواجهة مع الغرب دخل مرحلة ساخنة.
ووقتها، شدد الجنرال خرينين على أنه "من الناحية العملية أظهر الغرب علنا استعداده لشن العدوان على بيلاروسيا".

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