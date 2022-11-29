living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلطات كييف تحظر أنشطة الكنسية الأرثوذكسية في مقاطعة لفوف

29
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن المجلس الإقليمي لمقاطعة لفوف الأوكرانية، حظر أي أنشطة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ومجتمعاتها في المقاطعة، مطالبا بتغيير تبعيتها عن بطريركية موسكو.

وقال المجلس الإقليمي في رسالة على الشبكة الاجتماعية: "قرر نواب المجلس الإقليمي في لفوف اليوم، ضرورة حظر أنشطة المنظمات الدينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة مع بطريركية موسكو على أراضي المدينة".

ويوصي المجلس في تقريره، بأن تساهم الحكومات المحلية في المقاطعة، بتغيير تبعية مجتمعات الكنيسة الأرثوذكسية في المسائل القانونية والتنظيمية، والتي يقترح من أجلها عقد اجتماع عام للمجتمعات الدينية مع تقديم التغييرات والإضافات المناسبة على مواثيق المنظمات.

ودعا النواب، وكالات إنفاذ القانون وقوات الدفاع الإقليمية بطلب "ضمان سلامة المنشآت والممتلكات الثقافية" للكنائس التي توافق على التحول إلى الأديان الأخرى.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أصبحت الهجمات على الكنائس ورجال الدين والمؤمنين في الكنيسة الأرثوذكسية من قبل النازيين الأوكرانيين أكثر تكرارا.

RIA Novosti
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout