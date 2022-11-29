سلطات كييف تحظر أنشطة الكنسية الأرثوذكسية في مقاطعة لفوف

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أعلن المجلس الإقليمي لمقاطعة لفوف الأوكرانية، حظر أي أنشطة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ومجتمعاتها في المقاطعة، مطالبا بتغيير تبعيتها عن بطريركية موسكو.

وقال المجلس الإقليمي في رسالة على الشبكة الاجتماعية: "قرر نواب المجلس الإقليمي في لفوف اليوم، ضرورة حظر أنشطة المنظمات الدينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة مع بطريركية موسكو على أراضي المدينة".

ويوصي المجلس في تقريره، بأن تساهم الحكومات المحلية في المقاطعة، بتغيير تبعية مجتمعات الكنيسة الأرثوذكسية في المسائل القانونية والتنظيمية، والتي يقترح من أجلها عقد اجتماع عام للمجتمعات الدينية مع تقديم التغييرات والإضافات المناسبة على مواثيق المنظمات.

ودعا النواب، وكالات إنفاذ القانون وقوات الدفاع الإقليمية بطلب "ضمان سلامة المنشآت والممتلكات الثقافية" للكنائس التي توافق على التحول إلى الأديان الأخرى.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أصبحت الهجمات على الكنائس ورجال الدين والمؤمنين في الكنيسة الأرثوذكسية من قبل النازيين الأوكرانيين أكثر تكرارا.