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بعد مغادرته معسكر بلاده.. حارس المرمى الكاميروني يكشف السبب الحقيقي وراء ذلك!

29
NOVEMBER
2022
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كشف حارس مرمى منتخب الكاميرون، أندريه أونانا، سبب مغادرته معسكر منتخب بلاده المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وغاب أونانا بشكل مفاجئ عن تشكيلة الكاميرون في مباراته أمام صربيا (3-3) أمس الاثنين، ضمن منافسات المجموعة السابعة في مونديال "قطر 2022"، ما أثار الكثير من التساؤلات.

وحسبما كشفت العديد من المصادر، وعلى رأسها وكالة "فرانس برس"، فإن ريجوبير سونغ، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، قرر استبعاد أونانا بشكل كامل عن مواجهة صربيا لأسباب تأديبية، دون تحديد ما قام به الحارس، لدرجة أنه لا يتواجد حتى على مقاعد البدلاء، أو إلى متى ستستمر هذه العقوبة.

وكشف أونانا سبب مغادرته، عبر "تغريدة" على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "أريد أن أعبر عن حبي لبلدي ولمنتخب وطني. بالأمس لم يُسمح لي بالتواجد في الملعب ضد صربيا لمساعدة الكاميرون، كما أفعل دائما، لتحقيق الأهداف المطروحة. بذلت كل جهدي وطاقتي لإيجاد حلول للموقف الذي يواجهه لاعب كرة القدم غالبا، لكن من الجهة الأخرى، لم يكن هناك أي شيء. كل قواي وأفكاري مع زملائي في المنتخب...".

ويحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة (G) برصيد نقطة واحدة.

بينما يحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن نظيره السويسري صاحب المركز الثاني، ومن ثم صربيا في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد نقطة واحدة.

وسيكون منتخب الكاميرون على موعد مع نظيره البرازيلي في مباراة حاسمة يوم الجمعة المقبل، وذلك في الجولة الثالثة الختامية لدور المجموعات للبطولة.

روسيا اليوم
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