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هذه الدولة تحصل على مليار دولار!

29
NOVEMBER
2022
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قالت مستشارة بالبنك الدولي ماريا سميث، إنه يتم حاليا دعم جهود مصر لتحسين فرص الحصول على مساكن بأسعار معقولة للفئات الأقل دخلا من خلال دعم برنامج سكن كل المصريين بقيمة مليار دولار.

وأكدت خلال مشاركتها في جلسة نقاشية بعنوان: سكن كل المصريين - تجربة ناجحة لتوفير السكن الملائم، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان AUHF، أن هناك علاقة وطيدة تجمع البنك الدولي بمصر منذ أكثر من عقد من الزمان من خلال دعم أجندة تمويل الإسكان بأسعار معقولة.

وأشارت ماريا سميث، إلى أن برنامج سكن كل المصريين أسفر عن نتائج مؤثرة وكبيرة بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكات أمان اجتماعي لمنخفضي الدخل ودعم الشباب والمساواة بين الجنسين وتحقيق الشمول المالي، وكان ذلك بسبب السياسات الرشيدة في حسن اختيار مواقع الوحدات ورقمنة عملية التقديم على الوحدات بما يضمن الحوكمة الجيدة والربط الالكتروني مع جهات التمويل وشركات الاستعلام والبريد. 

جدير بالذكر، يعد المؤتمر السنوي الثامن والثلاثون للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان AUHF، بعنوان مستقبل حضري أخضر للإسكان ميسور التكلفة، والذي يستضيفه وينظمه في دورته الحالية، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمشاركة مع الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان،  الذي تستضيفه مصر لأول مرة، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبعد أسبوع من اختتام الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

روسيا اليوم
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