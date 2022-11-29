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إلغاء "محادثات القاهرة" النووية مع أميركا... روسيا تكشف السبب

29
NOVEMBER
2022
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اتهمت موسكو الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتبني نهج سام مناهض لروسيا، وقالت إن هذا هو ما دفعها إلى تأجيل المحادثات بشأن الأسلحة النووية مع المسؤولين الأميركيين في القاهرة هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: عبر "تليغرام": "في جميع المجالات، نلاحظ أعلى مستوى من السمية والعداء من واشنطن".

وأضافت: "في إطار الحرب الشاملة التي شنت ضدنا على عدة أصعدة، فإن كل خطوة أميركية تقريباً تجاه روسيا تنبع من رغبة في إلحاق الضرر ببلدنا حيثما أمكن ذلك". 

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية وسفارة الولايات المتحدة، الإثنين، أن محادثات نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة، التي كان من المقرر أن تنعقد هذا الأسبوع أُجلت.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية القاهرة من 29 تشرين الثاني وحتى 6 كانون الأول لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في آذار 2020 بسبب جائحة "كورونا".

وقلل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من التوقعات بحدوث انفراجة، على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار، في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

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