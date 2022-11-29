تغريدات "استفزازية" لـ إيلون ماسك

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يواصل الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة "تويتر"، استفزاز منتقديه، وقالت صحيفة "The Times" البريطانية إن ماسك أثار الجدل حول ما إذا كان يتعمد استفزاز الليبراليين على منصة "تويتر"، بعدما نشر صورة لطاولة سريره تحتوي على مسدسين.



الصحيفة البريطانية أوضحت في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنه بالفحص الدقيق، بدا أنَّ أحد المسدسين كان نموذجاً مقلَّدًا دون مشغل من لعبة فيديو، والآخر نسخة طبق الأصل من مسدس فلينتلوك الكلاسيكي لجورج واشنطن.



إيلون ماسك كتب في التغريدة: "تحياتي، أنا مسكيت, إيلون مسكيت", والمسكيت هو سلاح ناري يستخدمه جنود المشاة.

بينما ينشر أغنى رجل في العالم تغريدات استفزازية منذ اشترى المنصة مقابل 44 مليار دولار، في تشرين الأول.

حيث أكّد، الأسبوع الماضي، أنه سيدعم ترشيح رون ديسانتيس، الحاكم الجمهوري لفلوريدا، لمنصب رئيس الولايات المتحدة، قائلاً: "إنه يريد شخصًا عاقلاً ووسطيًا".



فيما تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط من أجل المزيد من القيود على ملكية الأسلحة في الوقت الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالسيطرة الكاملة على الكونغرس.



وقال: "فكرة أننا ما زلنا نسمح بشراء أسلحة نصف آلية هي فكرة مرضية".



بينما استُكمِل تزيين طاولة السرير الجانبية لماسك بما بدت تميمة بوذية تبتية تُستخدَم للتأمل، وعُلب من المياه الغازية الخالية من السكر والكافيين، ومجموعة من الكتب في صندوق، منها دستور الولايات المتحدة.



قبل ذلك قال إيلون ماسك، إن عدد من سجلوا أنفسهم كمستخدمين جدد على منصة التواصل الاجتماعي بلغ "أعلى مستوى على الإطلاق"، في الوقت الذي يواجه فيه هجرة جماعية للمعلنين والمستخدمين ممن يفرون إلى منصات أخرى، بسبب مخاوف تتعلق بالتحقق من عدم زيف الحسابات وخطاب الكراهية.



في تغريدة له، مساء السبت 26 تشرين الثاني، أوضح ماسك أن متوسط عدد المشتركين بلغ أكثر من مليونين يوميًا، خلال الأيام السبعة المنتهية يوم 16 تشرين الثاني، بزيادة 66% مقارنة بالأسبوع نفسه في عام 2021.



إيلون ماسك أضاف أن عدد الدقائق التي أمضاها المستخدمون نشطين على المنصة كانت أيضاً عند مستوى قياسي، إذ بلغت في المتوسط ما يقرب من 8 مليارات دقيقة يومياً على مدى الأيام السبعة المنتهية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بزيادة 30% مقارنة بالأسبوع نفسه من العام الماضي.



كما قال ماسك، الذي يدير أيضاً شركة "سبيس إكس" (SpaceX) للصواريخ، وشركة "نيورالينك" (Neuralink) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة "بورينغ كومباني" (Boring Company)، إن شراء تويتر سيسرع من طموحه في إنشاء تطبيق "إكس" (X)، أو كما يسميه "تطبيق كل شيء".

المصدر: عربي بوست