الصين تسجل 38 ألفاً و645 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

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قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن الصين سجلت 38 ألفاً و645 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أمس الاثنين، منها 3624 إصابة مصحوبة بأعراض و35 ألفاً و21 بلا أعراض.

وسجلت الصين 40 ألفاً و347 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في اليوم السابق منها 3822 إصابة مصحوبة بأعراض و36 ألفاً و525 بلا أعراض، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 38 ألفاً و421 إصابة محلية جديدة منها 3561 مصحوبة بأعراض و34 ألفاً و860 بلا أعراض، انخفاضاً من 40 ألفاً و52 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة دون تغير عن اليوم السابق أيضا، ليبقي العدد الإجمالي للوفيات عند 5233.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 315 ألفاً و248 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.