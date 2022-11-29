على غرار FTX.. منصة العملات المشفرة BlockFi تشهر إفلاسها رسمياً

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أعلنت منصة العملات الرقمية BlockFi إفلاسها رسمياً، ليستمر بذلك مسلسل انهيارات شركات الكريبتو الذي بدأ منذ إعلان منصة العملات الرقمية الشهيرة FTX إفلاسها قبل أسابيع.

وبدأت منصة BlockFi وثمان من الشركات التابعة لها، إجراءات الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي، وبالتالي تكون المنصة أحدث ضحية منذ انهيار FTX في وقت سابق من هذا الشهر، ما تسبب في زعزعة استقرار سوق العملات الرقمية.

وفي دعوى قضائية، قالت شركة BlockFi، إنها مدينة بأموال لأكثر من 100 ألف دائن، وأدرجت بورصة التشفير FTX كثاني أكبر دائن لها، مع 275 مليون دولار مستحقة على قرض تم تمديده في وقت سابق من هذا العام.

بينما أكبر دائن للشركة هو Ankura Trust، وهي شركة تمثل الدائنين في المواقف المختلفة، ومدينة بمبلغ 729 مليون دولار.

وكانت BlockFi قد أوقفت في وقت سابق عمليات السحب من منصتها وأقرت بأنها تأثرت كثيرا بانهيار FTX والكيانات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تقديم FTX، طلبا للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، واستقالة مؤسسها سام بينكمان من منصب الرئيس التنفيذي.

وفي يوليو، وقعت FTX صفقة مع BlockFi لتزويد الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار وخيار لشرائها بما يصل إلى 240 مليون دولار بعد أن تعرض مقرض التشفير لانهيار الأسعار في وقت سابق من العام.