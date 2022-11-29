living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

على غرار FTX.. منصة العملات المشفرة BlockFi تشهر إفلاسها رسمياً

29
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت منصة العملات الرقمية BlockFi إفلاسها رسمياً، ليستمر بذلك مسلسل انهيارات شركات الكريبتو الذي بدأ منذ إعلان منصة العملات الرقمية الشهيرة FTX إفلاسها قبل أسابيع.

وبدأت منصة BlockFi وثمان من الشركات التابعة لها، إجراءات الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي، وبالتالي تكون المنصة أحدث ضحية منذ انهيار FTX في وقت سابق من هذا الشهر، ما تسبب في زعزعة استقرار سوق العملات الرقمية.

وفي دعوى قضائية، قالت شركة BlockFi، إنها مدينة بأموال لأكثر من 100 ألف دائن، وأدرجت بورصة التشفير FTX كثاني أكبر دائن لها، مع 275 مليون دولار مستحقة على قرض تم تمديده في وقت سابق من هذا العام.

بينما أكبر دائن للشركة هو Ankura Trust، وهي شركة تمثل الدائنين في المواقف المختلفة، ومدينة بمبلغ 729 مليون دولار.

وكانت BlockFi قد أوقفت في وقت سابق عمليات السحب من منصتها وأقرت بأنها تأثرت كثيرا بانهيار FTX والكيانات المرتبطة بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تقديم FTX، طلبا للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، واستقالة مؤسسها سام بينكمان من منصب الرئيس التنفيذي.

وفي يوليو، وقعت FTX صفقة مع BlockFi لتزويد الشركة بتسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار وخيار لشرائها بما يصل إلى 240 مليون دولار بعد أن تعرض مقرض التشفير لانهيار الأسعار في وقت سابق من العام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout