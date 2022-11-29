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رئاسة إقليم كردستان العراق: توافقنا مع بغداد على حماية الحدود ومنع استهداف دول الجوار

29
NOVEMBER
2022
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أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، عن “التوافق مع بغداد على حماية الحدود ومنع استهداف دول الجوار، مع عدم وجود فصائل مسلحة في الإقليم”.
صرحت رئاسة إقليم كردستان، في بيان لها، أن “رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، بحث خلال زيارتيه إلى بغداد ‏مع رئيس ‏الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والأطراف السياسية الأخرى ‏آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية ‏للبلد”، حسب شبكة روداو الكردية.
وحسب البيان، شدد بارزاني والسوداني على “عدم السماح بأية ‏تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود ‏العراق وإقليم كردستان مع ‏ضمان توفير المعونات والمساعدات الإنسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في الإقليم. لذا ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان ‏تماما لحماية أمن الحدود، وستتعاونان ‏وتنسقان مع الدول المجاورة ‏وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن”.‏
وأكد بارزاني أن “نهج قيادة الإقليم سيظل كما في السابق عاملَ ‏أمان ‏واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع إلى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام ‏المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة”، مشددا على ضرورة اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية، لحل المشاكل الداخلية والخارجية ‏في المنطقة”.
وقررت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.
واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.
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