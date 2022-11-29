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تشاووش أوغلو: لا تزال فنلندا والسويد بحاجة إلى اتخاذ خطوات جديدة للانضمام إلى الناتو

29
NOVEMBER
2022
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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن المفاوضات مع فنلندا والسويد بشأن الانضمام إلى “الناتو” مستمرة بشكل إيجابي، لكنهما ما زالا بحاجة لتنفيذ مذكرة مكافحة الإرهاب.

وقال تشاووش أوغلو: “العملية تتقدم بشكل إيجابي، لكن لا تزال هناك خطوات جديدة يتعين عليهم اتخاذها.. أولا وقبل كل شيء، هذا يتعلق بالسويد”، وذكر أنه سيجري يوم الثلاثاء، اتصالات في بوخارست في إطار اجتماع وزراء خارجية الناتو مع زملائه من دول الشمال.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب للحصول على عضوية حلف “الناتو” في مايو، لكن تركيا مانعت عملية الانضمام، مطالبة بإعلان المنظمات الكردية إرهابية، وتسليم الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو المشاركة في محاولة انقلاب في عام 2016.

وفي 28 يونيو، قبل بدء قمة الناتو في مدريد، عقدت محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية آنذاك ماغدالينا أندرسون، والأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ، وتم توقيع مذكرة تسمح لكل من ستوكهولم وهلسنكي بالانضمام إلى الناتو.

وسبق أن صرحت أنقرة أن المذكرة الموقعة مع فنلندا والسويد ليست نهائية، وقد لا يوافق عليها البرلمان التركي إذا لم يعمل البلدان بالالتزامات المنصوص عليها لمواجهة التنظيمات الإرهابية، ومن بين هؤلاء في تركيا، “حزب العمال الكردستاني” ومنظمة “فيتو”.

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