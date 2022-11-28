living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في مونديال قطر... "لقطة بحث عنها الملايين"

28
NOVEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيّدة تخلع قميصها في المدرّجات، قائلين إنّها لمشجّعة إكوادوريّة تحتفل خلال مباراة لمنتخب بلادها في منافسات مونديال قطر 2022.

يتضمّن المنشور لقطات ثلاث لمشجّعة على مدرّجات ما يبدو أنّه ملعب لكرة القدم وهي تهمّ بخلع قميصها. وجاء في التعليق المرافق "لقطة المشجعة الإكوادورية التي يبحث عنها الجميع في مونديال قطر 2022".

إلا أنّ الصورة في الحقيقة تعود لمشجّعة خلال مباراة في المكسيك قبل شهر من انطلاق منافسات كأس العالم، ولا علاقة لها بمونديال قطر الحالي.

وحظيت الصورة بعشرات المشاركات من صفحات عدّة في موقع فيسبوك منذ بدء انتشارها في 25 نوفمبر 2022، بعد تعادل منتخبي هولندا والإكوادور 1-1 على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للمونديال.

وأرشد البحث عن الصورة إلى أنها منشورة في مواقع مكسيكيّة عدّة في تشرين الأول 2022.

وقد اقتطعت من فيديو يظهر مشجّعة مكسيكيّة وهي تخلع قميصها احتفالاً بهدف الفوز لنادي "Tigres" على نادي "Pachuca" في الدوري المكسيكيّ لكرة القدم.

وتتطابق العناصر الظاهرة في الفيديو مع ملعب University Stadium الذي أقيمت عليه المباراة في 14 تشرين الأول الماضي.

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout