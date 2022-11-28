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عملية لـ"يوروبول" تطيح أكبر تنظيم إجرامي للمخدرات في أوروبا

28
NOVEMBER
2022
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كشفت منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، أن تعاونا دوليا شاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، قاد إلى إطاحة أكبر تنظيم إجرامي لتهريب المخدرات في أوروبا يعرف بـ"سوبر كارتيل".
 
وبحسب "يوروبول"، فقد جرت العملية ضد التنظيم الإجرامي بتعاون شاركت فيه 6 دول هي؛ دولة الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا.
 
وأسفرت العملية الواسعة عن ضبط 49 مشتبها فيهم و6 زعماء يديرون شبكات وعمليات تهريب المخدرات وترويجها في مختلف مناطق أوروبا.
 
وجاء نجاح العملية بمثابة تتويج لتحقيقات مشتركة بين الدول الست، وذلك بعدما قامت أخطر عصابات المخدرات في أوروبا بتشكيل تنظيم إجرامي باسم "الكارتيل الخارق" يدير حوالي ثلث عمليات تجارة الكوكايين في أوروبا.
 
وشملت المداهمات المتزامنة والمنسقة جميع أنحاء أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما كشفت التحقيقات تورط التنظيم في استيراد الكوكايين إلى أوروبا.
 
وقادت العملية التي شاركت فيها وزارة الداخلية في دولة الإمارات؛ ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، إلى ضبط ما يزيد عن 30 طنا من المخدرات أثناء إجراءات التحقيقات.
 
وكان التعاون بين اليوروبول ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهد خطوة مهمة عبر توقيع اتفاقية ضابط اتصال تسمح بإرسال ضباط ارتباط إنفاذ القانون الإماراتيين إلى مقر اليوروبول في هولندا.
 
وتم بالفعل إرسال ضابط ارتباط من وزارة الداخلية لدولة الإمارات إلى العمل جنبا إلى جنب مع 250 ضابط ارتباط يمثلون أكثر من 50 دولة ومنظمة إنفاذ قانون.
 
وأتاح هذا التعاون الشرطي الدولي الذي يُوصف بالوثيق من تمرير معلومات استخباراتية وتنسيق التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
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