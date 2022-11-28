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سياسيون فرنسيون يصفون زيلينسكي بـ "الشخص الخطير" ويطالبون بلادهم بالكف عن دعمه

28
NOVEMBER
2022
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وصف سياسيون فرنسيون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ "الشخص الخطير"، واتهموه بالسعي لتأجيج حرب عالمية ثالثة، ودعوا حكومة بلادهم للكف عن تزويد نظامه بالأسلحة.

 وطالب عضو البرلمان الفرنسي وزعيم حزب Arise France، نيكولاس دوبون إينيان، عبر "سبوتنيك"، فرنسا بالكف عن تزويد قوات كييف بالأسلحة، ووصف زيلينسكي بـ "الشخص الخطير" وغير المكترث بمصير شعبه، واتهمه بالسعي لتأجيج حرب عالمية ثالثة.

كما دعا دوبون إينيان، السياسيين الغربيين للتحلي بالحكمة، اقتداء بالجنرال ديغول خلال حرب الولايات المتحدة على فيتنام، وجاك شيراك خلال حربها على العراق، وعدم الانخراط في شباك الصراعات الدولية، وممارسة دور الحكم والوسيط، لتحقيق السلام مع روسيا، وضمان حماية السكان الناطقين بالروسية في دونباس، وقبول وضع أوكرانيا كدولة محايدة.

كما دعا عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، في تغريدة عبر "تويتر" الرئيسين الأمريكي والفرنسي، جو بايدن، وإيمانويل ماركون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لمطالبة زيلينسكي بإعادة المليارات التي قدمها له الغرب، والتحقق من وجهات إنفاقها".

RIA Novosti
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