عمدة كييف يتهم حزب زيلينسكي بالتلاعب في نقاط التدفئة

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اتهم رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، حزب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالتلاعب السياسي بعد مزاعم عن سوء عمل نقاط التدفئة في العاصمة الأوكرانية.

ونشر رسالة مصورة على حسابه في "تيليغرام" قال فيها: "عندما ذهبت لتفقد عمل النقاط التقيت نواب الشعب من الحزب الحاكم، وأخبروني في محادثة خاصة أن جميع النقاط التي زاروها مفتوحة وتعمل.. فيما بعض الصور أظهرتها مغلقة".

وشدد كليتشكو، على أن آلية عمل النقاط أعطت استغلالا سياسيا غير مناسب في الوضع الصعب للبلاد.

وقال: "لا أريد، خاصة في الوضع الراهن، الدخول في معارك سياسية.. هذا سخيف.. لقد أكدت على أن لدي ما أفعله، الأمر يبدو قبيحا. سواء بالنسبة للأوكرانيين أو لشركائنا الأجانب.. عندما يتعين على الجميع العمل معا، يبدأ التلاعب السياسي الداخلي".

وبحسب قوله، فقد زودت المدينة نقاط التدفئة بأكثر من 400 مولد، تم توفير حوالي 100 مولد كهربائي إضافي من قبل المتطوعين والمنظمات الخيرية، وستتلقى المدينة قريبا 12 وحدة حرارية متنقلة، والتي تم طلبها خصيصا لنقاط التدفئة.

وفي بداية شهر نوفمبر، في مدينة فينيتسا الأوكرانية، بدأوا في تجهيز نقاط التدفئة المدنية، حيث تم إنشاء نقاط مماثلة في حالات الطوارئ مع التدفئة أو انقطاع التيار الكهربائي.