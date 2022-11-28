اعتقال العشرات في بروكسل إثر أعمال شغب بعد مباراة بلجيكا والمغرب

اعتقلت الشرطة البلجيكية، مساء يوم أمس (الأحد)، أكثر من عشرة أشخاص بعد أن أثار فوز المغرب على بلجيكا في مباراة كأس العالم لكرة القدم بقطر أعمال شغب في بروكسل، تخللها إضرام النار في سيارة وبعض الدراجات الكهربائية.



ووقعت أعمال الشغب في عدة مناطق بالعاصمة البلجيكية حيث اشتبك العشرات من مشجعي كرة القدم، الذين كان بعضهم يلف نفسه بالعلم المغربي، مع شرطة مكافحة الشغب المزودة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إلس فان دي كيري: «عاد الهدوء في نحو الساعة السابعة مساءً ولا تزال الدوريات الوقائية تجوب القطاعات المعنية».



وقالت الشرطة، إن «مثيري الشغب استخدموا ألعاباً نارية ومقذوفات وعصي وأضرموا النار في الطريق العام».



وأضافت: «أصيب أيضاً صحفي في وجهه بسبب الألعاب النارية. ولهذه الأسباب تقرر المضي قدما في تدخل الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع».