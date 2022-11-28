حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا ترتفع إلى 321

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أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، الأحد، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية، يوم الاثنين، ارتفع إلى 321 قتيلاً. وتسبب هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريشتر بأضرار جسيمة في غرب جاوا. بعد حصيلة أولية تحدثت عن 270 قتيلاً، استمر عدد القتلى في الارتفاع كل يوم حيث عثر رجال الإنقاذ على جثث جديدة تحت أنقاض المباني التي انهارت أو طمرت تحت انزلاقات التربة. وقال سوهاريانتو، رئيس وكالة إدارة الكوارث، مساء الأحد: «بعد العثور على 8 جثث أخرى، السبت، و3 جثث اليوم (الأحد)، بلغ عدد القتلى الآن 321». ولا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين، وعمليات البحث ستستمر الإثنين لمحاولة العثور عليهم. وأضاف أن الزلزال دمر أو ألحق أضراراً بأكثر من 60 ألف منزل، وأن 73 ألف نازح يقيمون الآن في أكثر من 300 ملجأ. وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في المحيط الهادي حيث تلتقي الصفائح التكتونية، وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين. وهذا الزلزال هو الأعنف في إندونيسيا منذ عام 2018، عندما ضربت هزة أرضية وتسونامي منطقة بالو (جزيرة سيليبس)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.