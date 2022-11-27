أجهزة الأمن الأوكرانية تشن حملة أمنية واسعة ضد الكنائس الأرثوذكسية

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اشار النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، الى أن أجهزة الأمن الأوكرانية أجرت عمليات تفتيش في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في إيفانو فرانكوفسك.

وأعلن غونتشارينكو عبر “تلغرام”، أن وحدة خاصة تابعة لجهاز أمن الدولة الأوكراني أجرت عمليات تفتيش وتدقيق داخل مرافق ومقتنيات كنيسة ميلاد المسيح التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في إيفانو فرانكوفسك”.

بدورها ادعت إدارة جهاز أمن الدولة الأوكراني في منطقة إيفانو فرانكوفسك، أن عناصرها نفذوا “مهمة أمنية تتعلق بمكافحة التجسس والأنشطة التخريبية داخل حرم الكنيسة”.