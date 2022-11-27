living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ "كاليبر"

27
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة جديدة من الاختبارات على سفينة حربية جديدة من فئة Buyan-M.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "بدأت مؤخرا في الميادين البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق مرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية على سفينة غراد الصاروخية من فئة Buyan-M، والتي طوّرت لصالح الجيش في إطار المشروع الحكومي 21631".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات سيقوم الخبراء مع طاقم السفينة وأعضاء لجنة الاختبار الحكومية بإجراء تجارب على قدرة السفينة على المناورة في المياه، وسيتحققون من عمل جميع وحداتها وأنظمتها وأسلحتها ومنظومات الملاحة والتوجيه الموجودة فيها".

وتعتبر "غراد" عاشر سفينة من فئة Buyan-M يتم تصنيعها في مصنع Zelenodolsk الروسي لصالح الجيش، وبدأ العمل على تطويرها عام 2017، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2021، وبدأت التجارب عليها في أكتوبر الماضي.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Buyan-M 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة، وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصاريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات مضادة للاهداف الجوية والبحرية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout