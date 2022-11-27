روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ "كاليبر"

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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة جديدة من الاختبارات على سفينة حربية جديدة من فئة Buyan-M.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "بدأت مؤخرا في الميادين البحرية التابعة لأسطول بحر البلطيق مرحلة جديدة من الاختبارات الحكومية على سفينة غراد الصاروخية من فئة Buyan-M، والتي طوّرت لصالح الجيش في إطار المشروع الحكومي 21631".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات سيقوم الخبراء مع طاقم السفينة وأعضاء لجنة الاختبار الحكومية بإجراء تجارب على قدرة السفينة على المناورة في المياه، وسيتحققون من عمل جميع وحداتها وأنظمتها وأسلحتها ومنظومات الملاحة والتوجيه الموجودة فيها".

وتعتبر "غراد" عاشر سفينة من فئة Buyan-M يتم تصنيعها في مصنع Zelenodolsk الروسي لصالح الجيش، وبدأ العمل على تطويرها عام 2017، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2021، وبدأت التجارب عليها في أكتوبر الماضي.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Buyan-M 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة، وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصاريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات مضادة للاهداف الجوية والبحرية.