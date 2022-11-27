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الكشف عن قيمة عرض النصر السعودي لرونالدو

27
NOVEMBER
2022
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قدم نادي النصر السعودي، عرضا ضخما للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته شبكة cbs sports، فإن نادي النصر السعودي قدم عرضا لرونالدو البالغ 37 عاما، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم مقابل 225 مليون دولار.

وفي حال موافقة رونالدو على عرض نادي النصر السعودي، سيواصل النجم البرتغالي مشواره في الملاعب حتى سن الـ40.

ووفقا للعرض المقدم من جانب النصر السعودي، فإن رونالدو سيحصل على راتب بقيمة 75 مليون دولار بشكل سنوي.

كما أكدت الشبكة الإخبارية، إنه في حال موافقة رونالدو على هذا العرض، لن تحتاج عملية إتمام الصفقة لفترة طويلة، حيث إن كل شيء جاهزا.

وكان نادي مانشستر يونايتد أعلن الثلاثاء الماضي، فسخ عقد المهاجم رونالدو بالتراضي، قبل نحو 6 أشهر من تاريخ نهاية عقده.

ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إنه شعر بـ"الخيانة" من مسؤولي النادي، متهما إياهم بمحاولة الإطاحة به، وقال إنه لا يكن احتراما لمدرب الفريق، الهولندي إريك تن هاغ.

وسيكون المنتخب البرتغالي على موعد مع نظيره الأوروغوياني، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بمواجهة كوريا الجنوبية، يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022. 

روسيا اليوم
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