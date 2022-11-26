بعد الفوز على الأرجنتين.. هل حصل كل لاعب من المنتخب السعودي على سيارة "رولز رويس"؟

انتشرت عبر المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق أمس الجمعة أنباء عن رصد مكافآت سخية للاعبي المنتخب السعودي بعد فوزهم على منتخب الأرجنتين.
وكان الحديث يدور حول حصول كل لاعب من المنتخب السعودي على سيارة رولز رويس كمكافأة عن إجادته في المباراة التي فاز بها السعوديون على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.
لكن في مؤتمر صحفي عقد قبيل مباراة السعودية ضد منتخب بولندا، قال لاعب منتخب المملكة، صالح الشهري، إن ما يتردد حول مكافآت اللاعبين السعوديين بسيارات رولز رويس غير صحيح.
وطرح أحد الصحفيين على الشهري سؤالاً مفاده: "سمعت أن كل لاعب في منتخب السعودية حصل على سيارة رولز رويس كمكافأة بعد الأداء المبهر في مباراة الأرجنتين، هل يمكنك تأكيد هذا الخبر؟ وما اللون الذي اخترته لسيارتك؟"
ورد الشهري على السؤال بابتسامة وضحكة قائلاً: "إن هذا غير صحيح ومؤسف، إننا هنا لخدمة بلادنا وبذل قصارى جهدنا، إن هذا هو أكبر إنجازاتنا، وهذه هي المكافأة بالنسبة لنا".
هذا، ومن المنتظر اليوم السبت انطلاق مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره البولندي ضمن مباريات دور المجموعات في كأس العالم.