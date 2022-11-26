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بعد الفوز على الأرجنتين.. هل حصل كل لاعب من المنتخب السعودي على سيارة "رولز رويس"؟

26
NOVEMBER
2022
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انتشرت عبر المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق أمس الجمعة ‏‏أنباء عن رصد مكافآت سخية للاعبي المنتخب السعودي ‏بعد فوزهم على منتخب الأرجنتين.‏

وكان الحديث يدور حول حصول كل لاعب من المنتخب السعودي على سيارة ‏‏رولز رويس كمكافأة عن إجادته في المباراة التي فاز بها السعوديون على منتخب ‏‏الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.‏

لكن في مؤتمر صحفي عقد قبيل مباراة السعودية ضد منتخب بولندا، قال ‏لاعب منتخب المملكة، صالح الشهري، إن ما يتردد حول مكافآت اللاعبين ‏السعوديين بسيارات رولز رويس غير صحيح.‏

وطرح أحد الصحفيين على الشهري سؤالاً مفاده: "سمعت أن كل لاعب في منتخب ‏السعودية حصل على سيارة رولز رويس كمكافأة بعد الأداء المبهر في مباراة ‏‏الأرجنتين، هل يمكنك تأكيد هذا الخبر؟ وما اللون الذي اخترته لسيارتك؟"‏

ورد الشهري على السؤال بابتسامة وضحكة قائلاً: "إن هذا غير صحيح ومؤسف، ‏إننا هنا لخدمة بلادنا وبذل قصارى جهدنا، إن هذا هو أكبر إنجازاتنا، وهذه هي ‏المكافأة بالنسبة لنا".‏

هذا، ومن المنتظر اليوم السبت انطلاق مباراة ‏المنتخب السعودي ضد نظيره البولندي ضمن مباريات دور المجموعات في كأس ‏العالم.‏

CNBC
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