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حركة "مقززة"... لاعب أميركي يثير غضب المتابعين

26
NOVEMBER
2022
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رصدت عدسة مباراة منتخب الولايات المتحدة وإنجلترا، ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم، لقطة "مشينة" من لاعب أميركي خلال الشوط الأول.

وبينما توجه اللاعب الأميركي ويستون ماكيني لتنفيذ ركلة التماس باليد، قرر تنشيف يده المبللة من أرضية الملعب، بقميص أحد المصورين على جانب الملعب، بطريقة فظة.

وبينما تفاجأ المصور المسن بحركة ماكيني، الذي استخدمه "كمنشفة"، على حد وصف المتابعين، إلا أنه اكتفى بالابتسام وتقبل الأمر بروح رياضية.

ولكن متابعي وسائل التواصل الاجتماعي لم تفوتهم اللقطة، وهاجموا ماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي، بسبب الحركة التي وصفوها "بالمشينة" و"المقززة"، والتي أظهرت قلة احترام كبير تجاه المصور المسن.

وما زاد الطين بلة، طريقة قيام ماكيني بالحركة، دون استئذان المصور، أو النظر بعينيه، مما أظهر الموقف وكأن ماكيني يعامل شخصا "أقل منه"، وهو ما فتح النقاش حول حالة الغرور والتعالي التي تنتاب بعض لاعبي الكرة، فقط بسبب أموالهم وشهرتهم العالمية.

يذكر أن اللقطة جاءت في الشوط الأول من المباراة المثيرة التي جمعت الولايات المتحدة وإنجلترا مساء الجمعة.

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