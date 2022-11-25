رسمياً... قطر خارج كأس العالم!

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أصبح المنتخب القطري أول المنتخبات التي تودع المونديال بشكل رسمي، بعد انتهاء مباراة الإكوادور وهولندا بالتعادل الإيجابي، مساء الجمعة.



وتعرّضت قطر لهزيمة ثانية في المونديال، الجمعة، على يد السنغال، بنتيجة 1-3.



وكانت قطر قد خسرت مباراة الافتتاح بنتيجة 0-2 أمام السنغال.

تعادل هولندا والإكوادور يعني أن كلاهما وصل إلى 4 نقاط في المجموعة، مما يعني استحالة لحاق قطر بهما، مع تبقي مباراة أخيرة "للعنابي" أمام هولندا.



وأصبحت قطر ثاني منتخب منظم يودع المونديال الذي يقام على أرضه، من دور المجموعات، بعد جنوب إفريقيا التي فشلت بالتأهل في 2010.



وأصبحت قطر أول المنتخبات التي تودع مونديال 2022، مما يعني أن مباراتها الأخيرة بالمجموعة أمام هولندا ستكون "تحصيل حاصل".