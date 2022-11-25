سيلفي الطائرة المحترقة يثير الجدل.. والناجي: فرصة حياة ثانية

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في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت صور "السيلفي" أداة لتوثيق اللحظات والمواقف المهمة بالنسبة للأشخاص، كنجاة زوجين من حادث طائرة.

والتقطت الصورة في حادث وقع الأسبوع الماضي، بعد اصطدام طائرة تابعة لمجموعة خطوط "لاتام" الجوية التشيلية بعربة إطفاء على المدرج أثناء إقلاعها من المطار في ليما عاصمة بيرو، ما أسفر عن مقتل اثنين من رجال الإطفاء.

وأفادت وزارة الصحة في بيرو بأن 61 شخصا نقلوا إلى عيادات ومستشفيات قريبة من مطار خورخي تشافيز الدولي.

وقدم الرئيس بيدرو كاستيلو تعازيه لعائلتي رجلي الإطفاء في بيان على تويتر، قائلا إنه يتوجه بالدعاء من أجل شفاء المصابين.

ولم يتضح سبب دخول عربة الإطفاء إلى المدرج أثناء إقلاع الطائرة، وقال مكتب الادعاء إنه يحقق في الحادث.

وشارك زوجان قصة نجاتهما من الحادث، والتقطا "سيلفي" فور خروجهما من الطائرة التي ظهرت في الخلفية.

وبدا إنريكي فارسي روسبيجليوسي في الصورة ووجه مغطى ببقايا بيضاء من المادة الكيميائية التي استخدمت في إطفاء الحريق.

وكتب إنريكي تعليقا على الصورة مع زوجته قال فيه: "عندما تعطيك الحياة فرصة ثانية".

وأثار منشور إنريكي آراء متضاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها فريق بأنها غير مناسبة في سياق حادث أسفر عن ضحايا، بينما أثنى آخرون على شجاعة الرجل في توثيق مثل هذه اللحظة التي قد لا تتكرر في حياته.