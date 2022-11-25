تركيا: الحرب الروسية ـ الأوكرانية لن تنتهي في الميدان

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حذرت تركيا من أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تستمر لعقود وأنها لا يمكن أن تنتهي في الميدان وإنما على طاولة المفاوضات. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو «لا نعتقد أنها ستنتهي بمكاسب عسكرية على الأرض، ومع ذلك هناك خطر نشوب حرب قد تستمر لعقود». وأضاف جاويش أوغلو، خلال فعالية بعنوان «السياسة الخارجية التركية الإنسانية والمبادرة» في أنقرة الخميس، أن تركيا تقع في منطقة محفوفة بالأزمات وأن نحو 60 في المائة من الصراعات في العالم تقع في الجغرافيا القريبة منها، لافتا إلى أن أخذ زمام المبادرة لمواجهة الأزمات وحل المشكلات قبل أن تنمو يعد ضرورة لا خيارا. وتابع وزير الخارجية التركي: «بصفتنا فاعلا دوليا، نتبع سياسة خارجية تقدم حلولا للمشكلات العالمية، وفي الركيزة الأخرى لسياستنا الخارجية هناك قيمنا المتجذرة في حضارتنا، وهذا هو البعد الإنساني لدبلوماسيتنا». وأشار إلى أن «مركز الثقل الاقتصادي في العالم يتحول من الغرب إلى الشرق بمعدل 140 كيلومترا في السنة، أي يتحرك نحو آسيا، وأن دولا مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا بدأت تغدو جهات فاعلة عالمية»، مضيفا: «ما لم نكن فاعلين وأقوياء فسيهددنا خطر الانجراف مع التيار». وقال جاويش أوغلو: «لهذا السبب فإن السياسة الخارجية التركية فعالة وإنسانية ومتعددة الاتجاهات والأطراف ومرنة وواقعية ولكنها في الوقت نفسه تستند إلى القيم».



ولفت إلى أن تركيا باتت رائدة في قضايا الوساطة داخل منظمات مثل الأمم المتحدة، والأمن والتعاون في أوروبا، والتعاون الإسلامي. وضرب مثالا بالجهود المبذولة من جانب أنقرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إنه بالمقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي هناك حقائق جديدة في ظل ظروف جديدة، حيث أصبحت الأمور أكثر تعقيدا، الأمر ليس بهذه السهولة، لكن يجب ألا نفقد الأمل.



وتطرق جاويش أوغلو إلى لقاء وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في ولاية أنطاليا، جنوب تركيا، واجتماع وفدي التفاوض من البلدين في إسطنبول في مارس، مشيرا إلى أن الطرفين كانا قريبين جدا من إقرار وقف إطلاق النار خلال اجتماع إسطنبول، لكنهما ابتعدا لاحقا عن طاولة المفاوضات ووصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هو الوحيد بين قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي أجرى محادثات على قدم المساواة مع رئيسي روسيا وأوكرانيا، قائلا: «أن تكون عضوا في الناتو لا يعني ألا تجري محادثات مع روسيا أو بلدان أخرى، ينبغي الحفاظ جيدا على هذا التوازن».



في سياق متصل، أجرى جاويش أوغلو، الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، تناولت عددا من القضايا الإقليمية. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية بحث الجانبان توسع حلف الناتو والمستجدات الأخيرة في أوكرانيا، واتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وأبلغ جاويش أوغلو نظيره الفنلندي أن تركيا ستواصل بحزم حربها على الإرهاب في إطار عملية «المخلب - السيف» ضد حزب العمال الكردستاني وامتداداته في سوريا والعراق.



من جانبه، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو تناولت عددا من القضايا الأمنية والدفاعية الثنائية والإقليمية. وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن أكار عبر عن تقديره للمساهمة والتعاون بين البلدين في تمديد مبادرة الحبوب، التي ساهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية.