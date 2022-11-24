البنتاغون: الضربات الجوية التركية في سوريا تهدد سلامة جنودنا

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قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إن الضربات الجوية التركية في الآونة الأخيرة في شمال سوريا هددت سلامة العسكريين الأميركيين، وإن الوضع المتصاعد يعرِض للخطر سنوات من التقدم ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، البريغادير جنرال بات رايدر، في بيان إن "الضربات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأميركيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والاحتفاظ باحتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من التنظيم المتشدد".