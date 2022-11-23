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النفط يتراجع بأكثر من 3%

23
NOVEMBER
2022
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محمود حمدان- Forbes Middle East -

تراجعت أسعار النفط أكثر من 3% اليوم عند التسوية، بعد أن تخلّت عن مكاسبها الصباحية، مع بدء مجموعة السبع دراسة فرض سقف سعري على النفط الروسي فوق المستوى الذي يجري تداول الخام عنده حاليًا.

سقف سعري للنفط الروسي
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير/ كانون الثاني 2.95 دولار أو 3.3% لتبلغ عند التسوية 85.41 دولار للبرميل، وانخفض الخام الأميركي 3.01 دولار أو 3.7 بالمئة إلى 77.94 دولار للبرميل.

ارتفعت عقود الخامين اليوم أكثر من دولار واحد للبرميل في وقت سابق من الجلسة، لكنها تخلت عن مكاسبها بعد تقارير تفيد بأن السقف السعري المقترح من مجموعة السبع على الخام الروسي قد يكون أعلى من المستوى الذي يتداول عنده في الوقت الحالي.

تتطلع دول مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرًا يتراوح بين 65-70 دولارًا للبرميل، وفق قول مسؤول أوروبي.

إلا أن خام الأورال الذي يجري تسليمه إلى شمال غرب أوروبا، يتداول ضمن نطاق سعري يتراوح بين 62 إلى 63 دولارًا للبرميل، رغم أن سعره يرتفع عندما يُنقل في البحر المتوسط إلى نطاق 67 إلى 68 دولارًا للبرميل، وفق بيانات رفينيتيف.

كما نقلت رويترز عن مسؤول وصفته بالكبير في وزارة الخزانة الأميركية اليوم، أن سقف السعر يمكن تعديله عدة مرات في السنة.

ضغوط أخرى
يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إذ تكافح مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، مع تشديد شنغهاي القواعد في وقت متأخر من الثلاثاء.

تزيد توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الضغط على أسعار النفط، إذ رجحت تباطؤ الاقتصاد خلال السنة المقبلة.

لكن المنظمة استبعدت ركودًا عالميًا، ما ساعد في ارتفاع أسعار النفط والأسهم، وفق قول المحلل لدى بي في إم أويل أسوشييتس، تاماس فارغا.

كما يترقب السوق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي انعقد خلال الشهر الجاري، وما قد يشير إليه من انكماش اقتصادي محتمل، فضلًا عن المزيد من رفع الفائدة.

كان تراجع الأسعار محدودًا بفعل تراجع مخزون الخام الأميركي، الذي خسر 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق بيانات من معهد البترول الأميركي.

 

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