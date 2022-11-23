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برلمان الاتحاد الأوروبي يتعرض لهجوم سيبيراني بعد إعلانه روسيا "دولة راعية للإرهاب"

23
NOVEMBER
2022
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تعرض موقع البرلمان الأوروبي إلى هجوم إلكتروني، بعد وقت قصير من موافقة المشرعين على قرار يصف روسيا بأنها "دولة راعية للإرهاب".

جماعة موالية للكرملين
نشر المتحدث باسم البرلمان الأوربي، جاومي دوش على موقع تويتر، أن الموقع استُهدف بـ "هجوم DDOS" الذي كثّف الحركة على الموقع ما أدى إلى تعطل الشبكة.

وذكرت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن جماعة موالية للكرملين أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أن "خبراء تكنولوجيا المعلومات يقاومون الإختراق وحماية أنظمة موقع البرلمان، بعد إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب"، من دون تحديد إسم الجماعة المخترقة.

صنف البرلمان الأوروبي، الأربعاء، روسيا كدولة راعية للإرهاب، بحجة أن ضرباتها العسكرية على أهداف مدنية أوكرانية مثل البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ تنتهك القانون الدولي.

دولة راعية للإرهاب
صوت المشرعون الأوروبيون لصالح قرار يصف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب، في خطوة رمزية إلى حد كبير، حيث لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي إطار قانوني لدعمها.

وردت موسكو بغضب على قرار البرلمان الأوروبي، وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "أقترح تصنيف البرلمان الأوروبي كراعٍ للحماقة".

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار البرلمان الأوروبي، وكتب على تويتر "يجب عزل روسيا على جميع المستويات ومحاسبتها من أجل إنهاء سياستها طويلة الأمد للإرهاب في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم".

وحث زيلينسكي الولايات المتحدة ودولا أخرى على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب، متهما قواتها باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو.

رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين حتى الآن إدراج روسيا على الرغم من القرارات في مجلسي الكونغرس التي تحثه على القيام بذلك.

تحدد وزارة الخارجية الأميركية حاليًا أربع دول - كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا - كدول راعية للإرهاب، مما يعني أنها تخضع لحظر تصدير دفاعي وقيود مالية.

في الاتحاد الأوروبي ، حددت برلمانات أربع دول حتى الآن روسيا كدولة راعية للإرهاب هي ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا.

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