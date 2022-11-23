living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نتنياهو يتنازل لشركائه ويحتفظ بـ«الدفاع» و«الخارجية»

23
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في دفع المفاوضات مع شركائه في الأحزاب اليمينية إلى الأمام، وأحدث اختراقاً مهماً في قاعدة تقديم تنازلات ومحاصصات في الوزارات المطلوبة.
وتوصل نتنياهو إلى حلول وسط قضت بتعيين زعيم الحزب اليميني المتطرف «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش وزيراً للمالية، على أن يتخلى عن وزارة الدفاع، التي ظل يطالب بها طيلة الوقت، بينما يحصل زعيم حزب «شاس» أرييه درعي على وزارة الداخلية بدلاً من وزارة المالية التي كان مصراً عليها.
في مقابل ذلك، سيحصل حزب سموتريتش على بعض السيطرة على سياسات إسرائيل في الضفة الغربية، من خلال تعيين وزير تابع له في وزارة الدفاع، كما سيحصل حزب درعي على وزارة الخدمات الدينية، وعلى منصب في مكتب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة النقب والجليل.
أما إيتمار بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، فسيصبح وزيراً للأمن الداخلي، ما يمنحه السيطرة على الشرطة. وسيتولى حزبه أيضاً وزارة الزراعة، بدلاً من وزارة النقب والجليل، التي أوقف الأحد المفاوضات مع «ليكود» احتجاجاً على عدم تلبية طلبه بتسلمها.
ووصف معلقون في إسرائيل ما جرى بـ«لعبة تنازلات وليست معادلة صفرية». فدرعي مثلاً، اقتطع لنفسه حصة من مطالب كل من سموتريتش وبن غفير. ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على سموتريتش، الذي سيحصل على وزارة المالية، وسيبسط نفوذه على لجان مختلفة، ومناصب داخل وزارة الدفاع، بينما يوسع بن غفير صلاحياته لتطال التحكم في سياسات الشرطة.
وكجزء من الاتفاق، سيتم تعيين رئيس كتلة «يهدوت هتوراة»، يتسحاق غولدكنوبف، وزيراً للإسكان، وستبقى حقيبة «الدفاع» مع حزب نتنياهو، (ليكود) الذي كان اشتكى سابقاً، من أن الوزارات السيادية لن تكون من نصيبه.
ويبدو أن نتنياهو يسعى إلى تعيين عضو الكنيست من «ليكود» يوآف غالانت، وهو جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي، في منصب وزير الدفاع.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن «ليكود» في نهاية المطاف، سيحصل على عدد المقاعد الأكبر في الحكومة، فبالإضافة إلى غالانت في وزارة الدفاع، يفترض أن تحصل ميري ريغف على وزارة التربية والتعليم، ويصبح ياريف ليفين وزيراً للقضاء، وميكي زوهار وزيراً للثقافة والرياضة، وشلومو كرعي وزيراً للاقتصاد.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، سيعين أعضاء كنيست من «ليكود» في وزارات الاتصالات والطاقة وحماية البيئة والاستخبارات... كذلك يخطط نتنياهو لتعيين السفير السابق في واشنطن رون ديرمر، وزيراً للخارجية، بينما سيعين أمير أوحانا رئيساً للكنيست. وربما يحصل أوحانا على الخارجية باعتباره أحد أعضاء «ليكود» بخلاف ديرمر المقرب من نتنياهو فقط، وفي هذه الحالة سيتم تعيين عضو الكنيست يوآف كيش رئيساً للكنيست.
لكن هذا الاتفاق يواجه عقبات بعضها قانوني.
وقالت تقارير عدّة، إن تعيين درعي يواجه تحديات قانونية ستتطلب تغيير القوانين شبه الدستورية، بعد موقف المستشارة القضائية الحكومية غالي برهاف ميارا، التي ترى أن إدانته الجنائية الأخيرة، توصمه بالعار على الرغم من الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
كما ركز الإعلام الإسرائيلي، على أن تعيين بن غفير في منصب وزير الأمن الداخلي، يشمل أيضاً تفاهماً مع «ليكود» بأن تمتلك الوزارة «سلطة موسعة على الشرطة الإسرائيلية»، مع إجراء تغييرات على نظامها.
وقال وزير الأمن الداخلي الحالي، عومر بارليف، إن الاتفاق مع بن غفير «يثير مخاوف جدية من أن الوزير سيستخدم الشرطة لاحتياجاته السياسية»، مضيفاً: «إن استقلالية الشرطة قضية أساسية في الحفاظ على الديمقراطية، والإضرار باستقلاليتها يضر بالديمقراطية».
أمام ذلك، هاجم رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لبيد، الحكومة المرتقبة، وقال: «إن إسرائيل يمكن أن تصبح دولة خاضعة للشريعة اليهودية الصارمة».
وأضاف لبيد: «إسرائيل دولة يهودية، وليست دولة شريعة». وتابع: «المتشددون دينياً سيتحكمون بالكامل، وسيحولون إسرائيل إلى دولة من العالم الثالث على خلاف مع الأميركيين، وعلى خلاف مع أنفسنا».
لكن نتنياهو رد بقوله إنه «لا يقبل المواعظ الأخلاقية» من الحكومة المنتهية ولايتها، متهماً إياها بانتهاك «كل معايير الحكم السليم» خلال أشهرها في السلطة. وانتقد نتنياهو عمل الحكومة و«اتفاقها الغريب مع لبنان الذي لم يعرض على الكنيست».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout