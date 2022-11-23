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اليونان: إنقاذ مركب يقل نحو 500 مهاجر

23
NOVEMBER
2022
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رسا قارب يقل مئات المهاجرين في ميناء بجزيرة كريت اليونانية، على ما أعلن خفر السواحل اليوناني الثلاثاء، بعد تلقي نداء استغاثة من القارب في البحر ليلًا.

ويوجد 430 شخصًا على متن هذا القارب الذي تمكن قارب صيد من جره إلى الميناء في جنوب غربي الجزيرة، وفقًا لقناة «إي آر تي» العامة.

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل لوكالة «فرانس برس»: «جاء في نداء الاستغاثة بأن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب»، مضيفة أن الرياح العاتية عقدت عملية الإنقاذ.

ولم ترد أي معلومات عن جنسية هؤلاء الأشخاص.

وأظهرت صور بثتها القناة التلفزيونية رجالًا، بشكل خاص، على ظهر قارب متهالك وصدئ.

وأعلن خفر السواحل تلقي نداء استغاثة بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين. وأضاف أن سفينتي شحن قريبتين وناقلة ومركبي صيد إيطاليين ساعدت فرق الإغاثة.

ويفيد مسؤولون يونانيون بأن الدوريات المعززة التي يسيرها خفر السواحل اليوناني ووكالة «فرونتكس» لمراقبة الحدود الأوروبية في بحر إيجه، تدفع مهربي المهاجرين إلى استخدام الطريق الأطول والمحفوف بالمخاطر جنوب كريت.

الشرق الأوسط
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