أطباء روس يطورون طريقة لمعالجة وإنماء الأعضاء البشرية المتضررة

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تمكن أطباء تابعون لمستشفى بوردينكو العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية من تطوير طريقة جديدة لمعالجة وإنماء الأعضاء البشرية التي تتضرر إثر الحوادث الطارئة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحافية للمستشفى «لأول مرة في تاريخ الممارسة الطبية بالنسبة لمشفى بوردينكو، تمكن الأطباء من تطوير طريقة جديدة تعتمد على تقنيات ثلاثية الأبعاد لزراعة الأعضاء، وهذه الطريقة ستساهم في استعادة الأطراف من قبل الأشخاص الذين قد تعرضوا لإصابات وجروح خطيرة جراء انفجار ألغام أو تعرضوا لإصابات بأعيرة نارية»، وفق ما نشر موقع «روسيا اليوم»، نقلا عن «سلاح روسيا».

وحسب البيان، فإن «الطريقة الجديدة ستمكن الأطباء في المستشفى من استحداث غرسات ثلاثية الأبعاد بأعضاء المصابين بالحوادث، وستتوافق هذه الغرسات من حيث الحجم والشكل مع الجزء المتضرر من العظم في أعضاء الشخص المصاب».

وفي ذلك، يشير الخبراء إلى أنه سيتم بالطريقة الجديدة ملء المنطقة المتضررة بأنسجة العظام التي استخدمت في تكوينها الخلايا الجذعية للمصاب، كما ستضاف إلى تلك المنطقة أنسجة عضلية مأخوذة من جسم المصاب أيضا. غير ان الخبراء نوهوا بأن «الضرر الناجم عن انفجارات الألغام وإصابات الأعيرة النارية وبعض الحوادث تسبب في الكثير من الأحيان ببتر بعض الأطراف للمصابين، أو أن الأعضاء المصابة استغرقت فترات طويلة للشفاء ولم يتم استعادة أجزائها بالكامل؛ لذا فإن الطريقة الجديدة ستساهم بشكل كبير في شفاء الأشخاص الذين يتعرضون للحوادث وستسرّع عملية إعادة تأهيلهم».